رابطة دوري المحترفين الجزائري تخصص 100 ألف دولار لمكافحة كورونا

خصصت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، مبلغ 100 ألف دولار لمساعدة البلاد في مكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الرابطة بياناً رسمياً أكدت فيه اجتماع أعضاء الرابطة بالأمس عبر تقنية الفيديو، والاتفاق على التبرع بـ 100 ألف دولار للدولة من أجل تخطى الوضع الراهن.

كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد دشن حساباً خاصاً لاستقبال التبرعات من المؤسسات

وأعلنت الجزائر أمس الأربعاء تمديد إيقاف النشاط الرياضي في عموم البلاد حتى 19 إبريل الجاري. الرابطة بالأمس عبر تقنية الفيديو، والاتفاق على التبرع بـ 100 ألف دولار للدولة من أجل تخطى الوضع الراهن.كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد دشن حساباً خاصاً لاستقبال التبرعات من المؤسسات الرياضية في هذا الصدد، على أن تحول هذه المبالغ إلى الجهات المعنية.وأعلنت الجزائر أمس الأربعاء تمديد إيقاف النشاط الرياضي في عموم البلاد حتى 19 إبريل الجاري.

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