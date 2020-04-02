نجم السعودية المعتزل: لا يمكننا الحديث عن عودة الكرة في المملكة

تحدث فؤاد أنور لاعب فريق الشباب والمنتخب السعودي السابق، عن مصير استكمال منافسات كرة القدم في المملكة وعودة الدوري مجدداً.

وقال اللاعب المعتزل في تصريحات لـ "الرياضية السعودية"، أنه لا يمكن التوقع حالياً عن أي شئ يخص موعد استكمال المنافسات، لكنه من الوارد بعد مرور 10 أيام أن تتضح الرؤية أكبر في ظل تداعيات فيروس

ووجه أنور رسالة دعم إلى الرياضيين السعوديين، بضرورة الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الفترة الحالية والحرص على أداء التمارين اليومية في المنزل لكسر حالة الروتين والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ. أنه لا يمكن التوقع حالياً عن أي شئ يخص موعد استكمال المنافسات، لكنه من الوارد بعد مرور 10 أيام أن تتضح الرؤية أكبر في ظل تداعيات فيروس كورونا ووجه أنور رسالة دعم إلى الرياضيين السعوديين، بضرورة الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الفترة الحالية والحرص على أداء التمارين اليومية في المنزل لكسر حالة الروتين والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ.

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