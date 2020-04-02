لاعب التنس العالمي: تمنيت عدم إعلان قرار إلغاء بطولة ويمبلدون

قال بوريس بيكر لاعب التنس الألماني السابق، أنه تمنى تأجيل الإعلان الخاص بقرار إلغاء بطولة ويمبلدون لمنافسات التنس والتي كان من المقرر إقامتها الصيف المقبل.

وعلق بيكر، قائلاً تمنيت أن يتأجل قرار الإعلان حتى أول مايو على الأقل للوقوف على أبرز المتغيرات ووضوح الرؤية أكثر، مشيراً أن بريطانيا لن تتأثر مادياً من إلغاء البطولة في نسختها الـ 134.

وأضاف، البطولات التي تقام على الملاعب العشبية من الصعب إقامتها في فترة خارج فصل الصيف،كون أن ملعب العشب يحتاج إلى فترة تجهيز مناخية خاصة.

وواصل في تصريحات نقلتها "يوروسبورت"، أن ذلك القرار تم إصداره تماشياً مع الرياضات والفعاليات الأوروبية الكبرى، وأن المنظمين تأثروا بتداعيات وباء مايو على الأقل للوقوف على أبرز المتغيرات ووضوح الرؤية أكثر، مشيراً أن بريطانيا لن تتأثر مادياً من إلغاء البطولة في نسختها الـ 134.وأضاف، البطولات التي تقام على الملاعب العشبية من الصعب إقامتها في فترة خارج فصل الصيف،كون أن ملعب العشب يحتاج إلى فترة تجهيز مناخية خاصة.وواصل في تصريحات نقلتها "يوروسبورت"، أن ذلك القرار تم إصداره تماشياً مع الرياضات والفعاليات الأوروبية الكبرى، وأن المنظمين تأثروا بتداعيات وباء كورونا وزيادة أعداد الإصابات.

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