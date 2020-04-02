حازم إمام: أحمد فتحي منح الكثير للأهلي

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي منح الكثير للقلعة الحمراء خلال مشواره مع الفريق، على الرغم من رحيله بنهاية الموسم.

وكان الأهلي أعلن أمس الاربعاء عن رحيل الظهير الأيمن أحمد فتحي بنهاية الموسم، بعد أن فشلت مفاوضات

التجديد بين الطرفين، وتنتهي مسيرة اللاعب داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال إمام في تصريحات إذاعية "أحمد فتحي هو فقط من يستطيع اتخاذ قرار مناسب بالبقاء في الأهلي أو الرحيل، وقد منح فتحي

الكثير للقلعة الحمراء، والعكس صحيح".

وأردف "الجماهير كانت تريد استمرار أحمد فتحي، بغض النظر عن المطالب المادية، ولكن هذا هو الإحتراف، ولذلك يجب أن يتم تقبل قرار اللاعب أياً كان، فهو اختار ما يناسبه".

واختتم "أحمد فتحي أدرى بمستقبله وبتبعات قراره والذي قد يترتب عليه عدم التواجد في الأهلي والعمل به بعد اعتزال كرة القدم".