طارق السيد يعلق على قرار أحمد فتحي بالرحيل عن الأهلي

دافع طارق السيد نجم الزمالك الأسبق عن قرار أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي رفض تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء وتمسك بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وقال طارق السيد في تصريحات إذاعية: "أحمد فتحي فكر جيدا واتخذ القرار الصحيح، اللاعب أيامه معدودة في المستطيل الأخضر لذلك من حقه أن يفكر في تأمين مستقبله بالحصول على العرض الأكبر ماديا".

وأضاف: "فتحي لاعب متميز وسيكون إضافة لأي فريق، والأهلي سيتأثر برحيله ولكن قادر على تعويضه فهناك أكثر من لاعب مميز في الدوري مثل رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز". واختتم حديثه قائلا: "فتحي خشى من توجيه إدارة الأهلي نصيحة له بالاعتزال مستقبلاً وهو مادفعه للبحث عن عروض أخرى".

"أحمد فتحي فكر جيدا واتخذ القرار الصحيح، اللاعب أيامه معدودة في المستطيل الأخضر لذلك من حقه أن يفكر في تأمين مستقبله بالحصول على العرض الأكبر ماديا".وأضاف: "فتحي لاعب متميز وسيكون إضافة لأي فريق، والأهلي سيتأثر برحيله ولكن قادر على تعويضه فهناك أكثر من لاعب مميز في الدوري مثل رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز". واختتم حديثه قائلا: "فتحي خشى من توجيه إدارة الأهلي نصيحة له بالاعتزال مستقبلاً وهو مادفعه للبحث عن عروض أخرى".

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