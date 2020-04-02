الكاف عن أرقام أمم أفريقيا: لا أحد يُسجل مثل إيتو

ألقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الضوء على الأرقام القياسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وتحديدًا في تسجيل الأهداف من اللاعبين في المنتخبات المشاركة بالمسابقة.

ونشر الكاف تقريرًا عن الكاميروني صامويل إيتو

نجم منتخب الأسود السابق بعنوان: "لا أحد يسجل مثل إيتو"، حيث إنه صاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهداف برصيد 18 هدفًا، في 6 نسخ من أمم أفريقيا شارك فيها مع منتخب الكاميرون.

تابع الكاف أن إيتو سجل 56 هدفًا مع الكاميرون في 188 مباراة شارك خلالها، كما ذكر مسيرته الاحترافية واللعب لأندية كبيرة في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي وأندية أخرى.