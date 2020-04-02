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اتحاد اللاعبين المحترفين يحذر لاعبي البريميرليج من تخفيض أجورهم

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يرفض اتحاد اللاعبين المحترفين الإنجليزية، موافقة أو توقيع أعضاء الأندية، اي اتفاق مع أنديتهم حول تخفيض أو تأجيل أجورهم، بعد العودة إلى الإتحاد، حيث يرغب اتحاد اللاعبين في الوصول إلى اتفاق جماعي.

ويجري محادثاته مع  مسؤولي رابطة الممتاز لكرة القدم، والروابط  مسابقات الدوري الأدنى درجة حول ذلك الأمر، والبحث حول تخفيض أجور اللاعبين، أو

تأجيلها، بعد الأضرار المالية الناجمة بسبب توقف النشاط الكروي، وسط تفشي المستجد في البلاد.

وأشارت التقارير أن اتحاد اللاعبين ورابطة الدوري الإنجليزي، لم يصلوا حتى الأن لحل ، ومازالت المحادثات مستمرة، بعد تعليق المسابقات الإنجليزية، حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وحذر اتحاد اللاعبين المحترفين، لاعبي البريميرليج من الموافقة على تخفيض أجورهم دون العودة إليهم، بعدما قررت أندية مثل توتنهام هوتسبير بتخفيض رواتب 550 من عامليه، غير اللاعبين، بنسبة 20%، بسبب فيروس كورونا ووضع مزيد من الضغوط على لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل تخفيض أجورهم أو تأجيلها، كما وأعطى ناديي نيوكاسل وبورنموث موظفيه غير اللاعبين إجازة، بينما وافق إيدي هاو مدرب فريق الكرة بنادي بورنموث على تخفيض أجره بشكل رسمي.

 

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