موسيماني يوجه رسالة دعم للمصريين للوقاية من كورونا

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي رسالة دعم للشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا.

وقال موسيماني في فيديو نشره المنسق العام للفريق خالد علي، على الشعب المصري توخي الحيطة والحذر خاصة وأنه تربطه علاقة قوية بالشعب المصري.

وطالب الجميع في مصر تنفيذ كل الإجراءات اللازمة التي تطالبهم بها الحكومة.

وقال موسيماني في فيديو نشره المنسق العام للفريق خالد علي، على الشعب المصري توخي الحيطة والحذر خاصة وأنه تربطه علاقة قوية بالشعب المصري.وطالب الجميع في مصر تنفيذ كل الإجراءات اللازمة التي تطالبهم بها الحكومة.

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