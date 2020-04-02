يلعب النجم “عمر عبد الرحمن أحمد الراقي العمودي” (مواليد 20 سبتمبر 1991)، المعروف باسم “عموري” مع منتخب الأمارات الأول لكرة القدم منذ عام 2011، وكانت أول مشاركة له مع المنتخب وهو بعمر 19 عاما بكأس آسيا 2011، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف عموري مع منتخب الإمارات.

وصلت عدد مشاركات عموري مع منتخب الإمارات الى 66 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف، ساهم فى صناعة 32 هدفاً، واستطاع ان يُتوج مع المنتخب بلقب كأس الخليج العربي عام 2013.

يُعد عموري أحد أفضل لاعبي كرة القدم الآسيوية والإماراتية، حيث تم تصنيفه من أفضل عشرة لاعبين في آسيا عام 2012 من قبل إسبن أف سي، وفي عام 2013، تم إدراجه في قائمة الفيفا لأفضل 7 مواهب شابة في آسيا، احتل المركز 39 في قائمة جول لأفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2012–13، وفي عام 2016 فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا.

وشارك عموري مع المنتخب الأولمبي لأول مرة في بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية 2010، ولعب في جميع المباريات و كان أول لقب له، واستدعي بعدها لمنتخب الشباب وشارك معه في بطولة كأس آسيا للشباب 2010، وكانت هذه أول مشاركة له في بطولة قارية، والتحق بعدها بالمنتخب الأولمبي، وفاز معه بالميدالية الفضية في الألعاب الآسيوية 2010.

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يذكر ان “عموري” قد وقع على عقد لم يتم الكشف عن تفاصيله مع شركة نايكي للمستلزمات الرياضية، وفي عام 2013، وقع اتفاقية مع اتصالات ليصبح سفيراً للعلامة التجارية و يكون الوجه الإعلامي للمؤسسة في حملاتها العامة والتسويقية.

كان عموري قد بدأ مسيرته وهو في التاسعة بتجربة مع الهلال في عام 2000. انضم إلى العين عام 2006 بعمر 15 سنة، وفي موسم 2008–09 تم تصعيده إلى الفريق الأول للعنابي، ثم خاض تجربة لمدة أسبوعين مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

عاد مرة آخري إلى العين ليصبح من أهم لاعبيه في موسم 2012–13، حيث اختير أفضل لاعب واعد، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور وأفضل لاعب إماراتي، وحقق الفريق كأس السوبر والدوري، الذي سجل فيه 8 أهداف وصنع 16 في 31 مباراة، وفى عام 2018 انضم الى نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ثم الى نادي الجزيرة الإماراتي بعقد مدته 3 سنوات.