سون هيونج مين يلتحق بالجيش الكوري بعد موافقة توتنهام

أفادت تقارير صحفية، أن اللاعب “سون هيونج مين” مهاجم فريق توتنهام، قد سافر إلى كوريا الجنوبية من أجل تأدية الخدمة العسكرية، بعدما حصل على موافقة فريقه.

وكان المهاجم الدولي الكوري، على مقربة شديدة من ترك كرة القدم، بسبب أداء واجب التجنيد في بلاده، حيث تُلزم دولة كوريا الجنوبية جميع الذكور الكوريين الجنوبيين أن يقضوا فترة سنتين في الجيش.

ولكن أسقطت السلطات الكورية هذا الالزام عن سون هيونج مين، بعدما تمكن من إحراز الميدالية الذهبية لمنتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018.

ونتيجة لذلك، حصل جميع لاعبو المنتخب على الإعفاء، مقابل ان يحصلوا على دورة تدريبية أساسية مدتها ثلاثة أسابيع، بجانب تأدية بعض المهام لخدمة المجتمع لمدة 500 ساعة.

وكان من المقرر أن يسافر “سون هيونج مين”، إلى كوريا الجنوبية بعد نهاية الموسم الحالي من أجل الحصول على هذه الدورة، ولكن فضل اللاعب السفر إلى بلاده في الوقت الحالي لاستيفاء شروط حصوله على الإعفاء النهائي، مستغلاً توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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سون هيونج مين يلتحق بالجيش

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن “سون” يستعد في الوقت الحالي إلى الدخول في معسكر تدريب “المارينز” الخاص بالجيش الكوري، في جزيرة جيجو اعتبارًا من 20 أبريل المُقبل.

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في وقت سابق، انه كان متفائلًا بأنه لن يضطر إلى الإلتحاق بالجيش لمدة سنتين، وهو ما دفعه إلى البكاء بعد أن حصلت كوريا الجنوبية على الميدالية الذهبية في إندونيسيا.

ومر المهاجم الكوري بفترة صعب مع توتنهام هذا الموسم قبل توقف النشاط الرياضي، حيث تعرض للطرد مرتين، بجانب إصابته بكسر في ذراعه، حرمته من المشاركة مع فريقه لعدة مباريات.

وأكد فريق توتنهام أن “سون” عاد بالفعل إلى وطنه، وظهر اللاعب وهو يقوم بتمرين عبر الإنترنت.