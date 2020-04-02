شكرا لقرائتكم وزير الصحى البريطانى يطالب نجوم أندية الدوري الإنجليزي بتخفيض رواتبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مات هانكوك، وزير الصحى البريطانى، نجوم أندية الدوري الإنجليزي، بتخفيض رواتبهم، خلال هذه الفترة العصيبة، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى وفاة أكثر من 51 ألف شخص، فى جميع أنحاء العالم.

قال هانكوك، على هامش حديثه اليوم الخميس،:"أطالب نجوم الدوري الإنجليزي، القيام بواجباتهم فى هذا الموقف العصيب الذى نعيش فيه الأن، وأن يقوموا بتخفيض رواتبهم".

أضاف وزير الصحى البريطانى قائلا:" أول شيء يمكنكم القيام به هو المساهمة، وخفض الأجور والقيام بدوركم".

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وتقوم العديد من الأندية، بتخفيضات كبيرة في الأجور بالنسبة للموظفين، ولكنهم يرفضون تخفيض رواتب لاعبيهم خلال أزمة كورونا.

كان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الجمعة الماضى، وأشار إلى أنه سيقوم بعزل نفسه فى المنزل.

كانت رابطة أندية الدورى الإنجليزى قد أعلنت عن، تمديد تأجيل مباريات البريميرليج حتى يوم 30 أبريل المقبل، ومن المتوقع أن يتم تأجيل انطلاق المنافسات مرة أخرى، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستمرة

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.