شكرا لقرائتكم فتحى مبروك: أطالب بمنح الأهلى درع الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى بمنح المارد الأحمر لقب الدورى المصرى هذا الموسم معللا ذلك بالفروق الكبيرة في النقاط مع المنافسين.

ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية في مصر ببخد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أصاب جميع العاليات على مستوى العالم بالشلل.

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واستشهد مبروك في تصريحات خاصة بالدورى البلجيكى الذى تم إلغاؤه ومنح الفريق المتصدر لقب الدورى.

وتمنى رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى أن يزيل الله الغمة عن مصر وشعبها وينجيها من وباء كورونا.