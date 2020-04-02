شكرا لقرائتكم ياناكوني يكشف عن أهم مميزات حراس مرمى الأهلي .. وماذا قال عن أبو جبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ميشيل ياناكوني مدرب حراس الأهلي، إن حراس المرمى فى القلعة الحمراء جيدون ويمتلكون إمكانيات بدنية وفنية عالية حيث يتميز محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر بطولة القامة ومن الحراس الذى نالوا إعجابه أيضا داخل مصر محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

وتابع مدرب حراس الأهلى أن محمد الشناوى يتميز بالشخصية القوية داخل الملعب والتركيز خلال الـ90 دقيقة وهذه سمات لا تتواجد إلا فى الحراس الكبار وعن أفضل تصدياته مع المادر الأحمر قال:"فى مباريات الاهلى أمام المقاولون العرب فى الدورى المصرى و أمام بلاتنيوم ستارز فى دورى أبطال أفريقيا".

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وأوضح مدرب حراس الأهلى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى عن بداية التعارف مع السويسرى رينيه فايلر قائلاً:" يا لها من قصة مجنونة، بداية علاقتي بفايلر قد جاءت بالصدفة أثناء مباراة جمعت بين شارلروا (ناديه السابق) وأندرلخت (سبق ودربه فايلر قبل ثلاثة أعوام)، وكان هناك حديثًا بينه وبين مساعده ديفيد سيسا باللغة الألمانية، ومن هنا تحدثت معهما وبدأت صداقتنا وظللت على تواصل بهما وأخبرني ديفيد في فترة ما أنه إذا وجد رينيه ناديًا للعمل معًا سيتصل بي، في حالة إذا لم يعد لديهما مدربًا لحراس المرمى و رحل فايلر عن أندرلخت، ولكن استمر مدرب حراسه ماكس دي يونج في النادي، و تلقيت اتصالاً من ديفيد من أجل الانضمام لجهازهم الفني بمهمته الجديدة بعد أن وقع عقده، لكنني سألته أين؟ أجاب الأهلى".

وأضاف مدرب حراس المرمى أنه النادى الاهلى مثل ريال مدريد فى أفريقيا وهو ما تبين له عقب البحث الذى قام بيه عقب الانضمام إلى الجهاز الفنى لفريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر .

وأشار ميشيل ياناكوني صاحب 59 سن أنه ترك ناديه السابق توبيز في بلجيكا بعد شهرين فقط عقب رحيله من شارلروا الذي استمر فيه لمدة 10 سنوات، بعد أن تلقي اتصالًا هاتفيًا من ديفيد سيسا المدرب المساعد لفايلر برغبته في انضمامه لجهازه الفني بالأهلي.