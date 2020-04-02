شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف موقف لجنة الحكام بعد تعيين حجاج ووجيه مؤقتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ترشيح بعض الأسماء لتولي رئاسة لجنة الحكام بالجبلاية، بعد مبادرة جمال الغندور بالاعتذار عن استكمال عمله فى رئاسة اللجنة خلال الأيام الماضية.

وقال مسؤولو اتحاد الكرة إن ما أشيع حول ترشيح أسماء بعينها لخلافة جمال الغندور في منصبه، عار تماما من الصحة، مشددين أن اللجنة قررت إسناد تلك المهمة إلى الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد من اللحظة الأولى، ولم تتطرق الى أي اسماء أخرى.

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وشدد مسؤولو الجبلاية على أن قرار اللجنة كان واضحا وسريعا وبالإجماع بتعيين حجاج ووجيه لتلك المهمة، ولم يتم مناقشة أي اسم آخر في هذه الفترة وحال مناقشة