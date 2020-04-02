اتحاد الكرة يكشف موقف لجنة الحكام بعد تعيين حجاج ووجيه مؤقتاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ترشيح بعض الأسماء لتولي رئاسة لجنة الحكام بالجبلاية، بعد مبادرة جمال الغندور بالاعتذار عن استكمال عمله فى رئاسة اللجنة خلال الأيام الماضية.
وقال مسؤولو اتحاد الكرة إن ما أشيع حول ترشيح أسماء بعينها لخلافة جمال الغندور في منصبه، عار تماما من الصحة، مشددين أن اللجنة قررت إسناد تلك المهمة إلى الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد من اللحظة الأولى، ولم تتطرق الى أي اسماء أخرى.
وشدد مسؤولو الجبلاية على أن قرار اللجنة كان واضحا وسريعا وبالإجماع بتعيين حجاج ووجيه لتلك المهمة، ولم يتم مناقشة أي اسم آخر في هذه الفترة وحال مناقشة
كما كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يوجد أزمة فى حالة عدم وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بمد فترة تعيين اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى لحين إجراء الإنتخابات فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، خاصة وأن قرار تعيين اللجنة ينتهى فى 31 يوليو المقبل.
وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى حالة عدم وصول خطاب المد للجنة، سيقوم وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بإدارة الجبلاية وتسيير الأعمال لحين إجراء الإنتخابات، إلا أن الأقرب هو وصول خطاب المد خاصة وأن من بين مهام اللجنة الإشراف على الانتخابات المقبلة.
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