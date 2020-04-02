شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكورة من المستطيل الأخضر لشاشات "التيك توك" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه نجوم كرة القدم إلى تطبيق "التيك توك" لكسر حالة الملل التى يعيشونها جراء توقف الأنشطة الرياضية بالكامل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد والتخوف من انتشاره ، ويعد رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي من أبرز النجوم الذين اجهوا إلى تطبيق "التيك توك".
تطبيق "تيك توك" يعد هو الأكثر انتشار الفترة الأخيرة لما يلاقيه من قبول وتفاعل من الجماهير حيث يكون قائم على تقلد شخصيات فنية بأصواتهم وهو ما يضفى حالة من المرح .
لمشاهدة أبرز لاعبى كرة القدم فى مصر الذين اتجهو لتطبيق "التيك توك" فى الفترة الأخيرة عبر سوبر كورة.. اضغط هنا
ودشن رمضان صبحى نجم النادى الاهلى وقائد المنتخب الاولمبى ، أول ظهور له برفقة زوجته حبيبة إكرامى على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغهم بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى .
وأصبح مستقبل رمضان صبحي نجم هيدرسيفيلد الأنجليزي المعار للأهلي هذا الموسم غير واضح المعالم، بعد إيقاف النشاط الرياضي في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث لا يعلم اللاعب حتى هذه اللحظة متى ينتهي الموسم بالنسبة له وموعد عودته لناديه الأصلي بالتحديد.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن مستقبل رمضان صبحي مرهون بقرارات الاتحاد الدولي فيفا فيما يخص ملف اللاعبين المعارين لأندية أخرى على مستوى العالم، وهل سيتم مد فترة الإعارة لتعويض فترة الإيقاف أم ستسترد الأندية جزء من قيمة الإعارات.
وأضاف المصدر، أن إيقاف النشاط الرياضي والكروي في العالم حالياً يحول دون تحديد وجهة رمضان صبحي حالياً خاصة بعد تلقيه قبل الأزمة عروضاً من عددة أندية أبرزها فيورتينا الإيطالي.
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