اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.. إلغاء مسمى المدير التنفيذى والأمين العام البديل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف الخليج 365 بالمستندات النصوص الكاملة للائحة الجديدة لاتحاد الكرة التى من المنتظر اعتمادها فى الجمعية العمومية المقبلة ليتم العمل بها رسميا مع ولاية مجلس إدارة جديد عقب الانتخابات المقرر اجراؤها خلال يوليو أو أغسطس المقبل.
وينشر الخليج 365 تباعا نص اللائحة وفقا للبنود التى تضمنت مستجدات ستعيد شكل إدارة كرة القدم فى مصر .
إلغاء مسمى المدير التنفيذى فى اتحاد الكرة والأمين العام البديل
يشهد منصب المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والذى يشغله حاليا وليد العطار ، تغييرا فى مسماه باللائحة الجديد وفقا للبند (و) من المادة 39 للائحة، حيث سيصبح المسمى الوظيفى الجديد له ( الأمين العام) والذى سيكون له صلاحيات متشعبة فى كل ما يخص شئون الجبلاية، يضع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة بناء لى مقترحات المجلس والأضاء ، كما يحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
وتنص اللائحة الجديدة للجبلاية على أن رئيس اتحاد الكرة هو من يختار الامين العام ويجوز للمجلس اقالته دون الرجوع للرئيس .
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