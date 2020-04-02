شاهد.. عبد الله جمعة بالزي البدوي في سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، صورة له علي حسابه بموقع تويتر، بالزي البدوي في سيناء على هامش تواجده فى مسقط رأسه، خلال فترة توقف النشاط الرياضي التى جاءت لتجنب انتشار فيروس كورونا .
عبد الله جمعة
عبد الله جمعه
ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، و لكن حتى الأن لم يتم تحديد موعد العودة إلى التدريبا ، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.
وأعلن مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.
وقرر مسئولو الزمالك تمديد عقد محمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة ثنائى الفريق الأبيض، خلال أيام وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بتمديد عقد محمود علاء لمدة 5 مواسم، خاصة أن عقد الثنائى آخره نهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة.
وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى وجمعة خلال الأيام المقبلة بعد حصولهم على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقدهم بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمانه مع الفريق، بعدما أصبحوا من الأعمدة الأساسية بالفريق.
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