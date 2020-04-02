شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عبد الله جمعة بالزي البدوي في سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، صورة له علي حسابه بموقع تويتر، بالزي البدوي في سيناء على هامش تواجده فى مسقط رأسه، خلال فترة توقف النشاط الرياضي التى جاءت لتجنب انتشار فيروس كورونا .



عبد الله جمعة



عبد الله جمعه

و يبدو أن عبد الله جمعة يستغل حظر كورونا فى عدد من النشاطات المختلفة بخلاف مشاهدة الأفلام إلى جانب خوضه ألعاب "أون لاين" مع صديقه محمد عبد الغنى لاعب الزمالك ايضا.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، و لكن حتى الأن لم يتم تحديد موعد العودة إلى التدريبا ، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

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وأعلن مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.