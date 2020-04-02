شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة .. 4 لجان نوعية لم تعرفها الكرة المصرية من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يكشف الخليج 365 بالمستندات النصوص الكاملة للائحة الجديدة لاتحاد الكرة التى من المنتظر اعتمادها فى الجمعية العمومية المقبلة ليتم العمل بها رسميا مع ولاية مجلس إدارة جديد عقب الانتخابات المقرر اجراؤها خلال يوليو أو أغسطس المقبل.

وينشر الخليج 365 تباعا نص اللائحة وفقا للبنود التى تضمنت مستجدات ستعيد شكل إدارة كرة القدم فى مصر .

4 لجان نوعية جديدة فى اتحاد الكرة

المادة 47 من اللائحة تنص على تشكيل لجان جديدة لم تكن موجودة من قبل وذلك فى أطار التطوير المنشود، وبخلاف اللجان المعتادة مثل المسابقات والطبية وشئون اللاعبين .. نجد اللجان الجديدة تحضر فى 4 إتجاهات هى :

لجنة كرة القدم النسائية .

لجنة كرة القدم للشباب.

Advertisements

لجنة أصحاب المصلحة.

الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات .

تتشكل كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء ومن ضمن ملامح تشكيل تلك اللجان أن تتضمن عناصر نسائية وفقا لتوجيهات الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

وسوف يوالى الخليج 365 باسهاب التفاصيل الكاملة لكل لجنة على حدها وما هى مهماها والدور الذى ستلعبه فى إعادة الانضباط تصحيح الأضاع المغلوطة فى كرة القدم المصرية.



