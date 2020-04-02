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حازم إمام يشارك التهامى سهرة الإنشاد الدينى على مسرح الشباب والرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حازم إمام نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق والذي سيشارك فى تقديم فقرات الحفل الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة على الهواء مباشرة على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ويحيها الشيخ محمود ياسين التهامى فى تمام الساعة الثامنة من مساء غداً الجمعة .

 

وبدأت اليوم على مسرح الشباب والرياضة بروفات السهرة وشارك فيها حازم إمام مع الشيخ محمود التهامى ومن المتوقع أن يشهد حفل وزارة الشباب والرياضة متابعة كبيرة من مختلف طوائف المجتمع من الشباب والأسرة المصري، فى إطار الحفلات التى تقام على مسرح وزارة الشباب والرياصة على الهواء مباشرة وتبدأ اليوم الخميس وتستمر غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء وذلك على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

 

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ويحي الحفل الأول الذى يبث اليوم المنشد محمد طارق الفائز بجائزة ابداع الخامس للجامعات والحاصل على المركز الأول بجائزة منشد الشارقه عام 2019، يأتى ذلك فى ضوء إقامة وزارة الشباب والرياضة للعديد من الأنشطة والفعاليات من خلال الوسائل الإلكترونية وبثها مباشرة من خلال الوسائل التابعة للوزارة عبر البوابة الإلكترونية لاتاحة مشاهدتها للشباب والأسر المصرية من المنازل وذلك فى إطار تعليق الأنشطة والفعاليات واتاحتها الكترونيا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس .

 

الثعلب و التهامى
الثعلب و التهامى

حازم امام وصبحى
حازم امام وصبحى

حازم امام ووزير الرياضة
حازم امام ووزير

حازم يشارك فى الانشاد
حازم يشارك فى الانشاد

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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