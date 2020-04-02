- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يشارك التهامى سهرة الإنشاد الدينى على مسرح الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حازم إمام نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق والذي سيشارك فى تقديم فقرات الحفل الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة على الهواء مباشرة على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ويحيها الشيخ محمود ياسين التهامى فى تمام الساعة الثامنة من مساء غداً الجمعة .
ويحي الحفل الأول الذى يبث اليوم المنشد محمد طارق الفائز بجائزة ابداع الخامس للجامعات والحاصل على المركز الأول بجائزة منشد الشارقه عام 2019، يأتى ذلك فى ضوء إقامة وزارة الشباب والرياضة للعديد من الأنشطة والفعاليات من خلال الوسائل الإلكترونية وبثها مباشرة من خلال الوسائل التابعة للوزارة عبر البوابة الإلكترونية لاتاحة مشاهدتها للشباب والأسر المصرية من المنازل وذلك فى إطار تعليق الأنشطة والفعاليات واتاحتها الكترونيا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
الثعلب و التهامى
حازم امام وصبحى
حازم امام ووزير الرياضة
حازم يشارك فى الانشاد
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام يشارك التهامى سهرة الإنشاد الدينى على مسرح الشباب والرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.