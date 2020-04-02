الامارات | أحمد فتحي يكشف لـ"الإمارات اليوم" السبب الحقيقي لمغادرة الأهلي.. وقصته مع الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يكشف لـ"الإمارات اليوم" السبب الحقيقي لمغادرة الأهلي.. وقصته مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد منتخب مصر والنادي الأهلي أحمد فتحي، أن حلم الإلتحاق بكأس العالم القادم 2022 هو سبب مغادرة الأهلي والبحث عن تحد جديد لكي أتواجد في الملعب أكبر وقت ممكن، مشيراً إلى أنه إذا كان يبحث عن المال مثلما يتوقع البعض كان سيظل في الأهلي لأنه العرض الأضمن لما به من مميزات خاصة في العام الثاني من العقد، والذي يتيح له الحصول على العقد كامل دون النظر إلى نسبة المشاركة في المباريات.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل أحمد فتحي رسمياً عن صفوف الفريق بنهاية الموسم عقب رفض اللاعب التجديد للنادي وطلب الرحيل بنهاية تعاقده، ويعتبر أحمد فتحي هو اللاعب الوحيد في مصر الذي لعب كأس العالم للشباب والكبار، وفاز بثلاثة بطولات كأس الأمم الإفريقية وتواجد في أولمبياد 2012، إضافة إلى فوز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة والسوبر الإفريقي مرتين والدوري المصري 8 مرات وكأس مصر مرة واحدة محققا 21 لقب كما خاض مع المنتخب 131 مباراة دولية.

وقال أحمد فتحي، لـ “الإمارات اليوم”: “يتوقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي، ولكن فضلت البحث عن تحدً جديد، أتمنى أن ألعب كاس العالم القادم مع المنتخب المصري إذا نجحنا في الصعود، والبقاء في الملعب أكبر فترة ممكنة العروض المقدمة 3 سنوات داخل الملعب وليس سنتين فقط”.

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وأضاف: “الأن متواجد في الأهلي أخوض مباراة وأخرى لا، ولا أشعر بالراحة مع المدرب الجديد، وحتى وأن اقدم عروض جيدة بشهادة جمهور الأهلي أجد نفسي متواجد على دكة البدلاء وهذا أمر فني ولم أفتعل أي مشكلة في مباريات الفريق، وهذا حق للجهاز الفني والإدارة في الإعتماد على اللاعبين الصغار ولكن لماذا لا يعطيني أحد الحق في البحث عن التحدي جديد للتواجد في الملعب إذا كنت قادر على ذلك، وحفاظاً على جمهور الأهلي وعلاقتي وحبي له رفضت الكثير من العروض الفترة الماضية، وأملك عرض من الإمارات إذا كنت أفكر في المادة ولكن كرة القدم والحلم الذي أسعى إليه لن يتحقق إلا بالتواجد في الملعب وأشكر الجمهور المتفهم وضعي وكافة الرسائل من اللاعبين زملائي التي شجعتني هذه الفترة وهم من يعلموا جيداً ما هو سبب رحيل فتحي الحقيقي عن الأهلي”.

وكشف أحمد فتحي السبب الحقيقي لمغادرته النادي الأهلي موضحاً أنه نسبة تجديده للأهلي كانت محسومه بنسبة 99% ولكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان دائماً ما يجتمع مع مدرب الفريق فايلر، بحثاً عن سبب عدم المشاركة وكان المدرب يرد عليه بأنه لا يستطيع تكملة 90 دقيقة كاملة وهو ما جعله يغير من تفكيره للبحث عن مكان يتواجد من خلاله بكافة المباريات.

واختتم كابتن منتخب مصر: “لوأبحث عن المادة فقد تلقيت عرض من نادي الزمالك أكبر مادياً قبل عامين، وتلقيت العام الماضي عرض من بيراميدز أكبر قيمة مادياً من عرض النادي الأهلي ولكن حبا لجماهير الأهلي واحتراماً لهم رفضت العرض وحتى لا أكون سبباً في مشاكل مستقبلية بين جماهير الناديين، أبحث عن ثلاثة سنوات كرة داخل الملعب فقط من أجل الوصول إلى كأس العالم، جمهور مصر والنادي الأهلي هم من صنعوا أحمد فتحي، ولا يوجد أي مشكلة مع الجماهير طوال مسيرتي وحرصاً على هذه العلاقة الجيدة بحثت عن المكان الذي سأكون متواجد فيه بالملعب”.