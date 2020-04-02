شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أتلتيكو مدريد يتوصلون لاتفاق مع النادي بتخفيض رواتبهم 70% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل لاعبو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لاتفاق مع النادي على تخفيض رواتبهم بنسبة 70% خلال فترة الأزمة الحالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في تعليق أنشطة كرة القدم.

ونشر النادي بيانًا قال فيه إن إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا كنتيجة لانتشار فيروس كورونا تسبب في دراسة النادي لإجراءات من أجل حماية الوضع الاقتصادي للنادي، ونظرًا للوضع المعقد، وفي ظل النظر دائمًا لضمان مستقبل المؤسسة فقد قرر النادي تفعيل ملف تنظيم العمل المؤقت، الذي يتيح للنادي تخفيض رواتب العاملين من طرف واحد في ظل عدم قدرتهم على تأدية عملهم.

وأوضح النادي في البيان أنه ومن أجل تخفيف وقع هذا القرار على العاملين في النادي والبالغ عددهم 430 موظفًا، فقد قرر الفريق الأول لأتلتيكو مدريد للرجال والسيدات وكذلك فريق الرديف والمدربين تحمل نصف التكاليف المطلوبة لدفع رواتب الموظفين كاملة، فيما سيتحمل مجلس الإدارة والمديرين بجميع القطاعات النصف الآخر.