شكرا لقرائتكم خبر عن في حال عودته.. الدوري الإسباني يستكمل بدون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «آس» الإسبانية إن الدوري الإسباني سيتم لعب مبارياته بدون جماهير في حال استئنافه عقب توقفه حاليًا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر داخل رابطة الليجا والاتحاد الإسباني، أن عودة الجماهير إلى الملاعب لن تتم قبل الخريف القادم على أقل تقدير.

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وأكد موقع «جول» العالمي المعلومة نقلًا عن مصادر في الجهتين أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيأتي لمنع عودة انتشار الفيروس مجددًا وسط أعداد كبيرة من الجماهير.

وأضاف الموقع أنه بمجرد احتواء انتشار الفيروس بدرجة مقبولة، فسيتم استئناف نشاط كرة القدم، إلا أن السلطات والأندية سيكونوا في قمة الحذر من تأثير التجمعات الكبيرة في المناسبات والمباريات.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يشعر بالتفاؤل تجاه إمكانية استئناف المسابقات القارية في يونيو.