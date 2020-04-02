كيف يقضي نجوم الرياضة أوقاتهم خلال التوقف؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

تحول اهتمام معظم الرياضيين مع توقف النشاط الرياضي حول العالم تزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد صوب المنزل وقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم، والانغماس في أنشطة أخرى متعددة، ومنهم من بدأ التعليم في تخصص ما، ومنهم من عمل على تعليم غيره، وآخرون توقفوا عن ممارسة هوايات مستعينين بأخرى.

روجيه فيدرر

نجم التنس السويسري، صاحب الرقم القياسي العالمي لعدد ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا، يحاول التأكد من أنه لم يفقد لمسته المبدعة خلال فترة تعافيه من جراحة في الركبة. ونشر فيدرر تسجيل فيديو عبر انستقرام يظهره وهو يسدد بعض الكرات وسط تساقط الثلوج، معلقا عليها بالقول «أتأكد من أنني ما زلت قادرا على تسديد الكرات الخادعة».كما تبرع فيدرر بمليون فرنك سويسري للعائلات السويسرية التي تأثرت من أزمة كورونا.

فيدريكا بيليجريني

نجمة السباحة الإيطالية تستيقظ من النوم وتقفز من السرير وتقوم بعملية إحماء سريعة يعقبها بعض السباحة ذهابا وإيابا بين الملاءات قبل الإعلان الرسمي عن تأجيل دورة ألعاب طوكيو الأولمبية.

وكتبت بيليجريني عبر انستقرام «بالطبع كنت أفضل المشاركة بعد 4 أشهر، لأنني سأبلغ الـ33 بعد عام. لن يكون الأمر سهلا، ولكن خيار اللجنة الأولمبية الدولية كان صحيحا».

مالايكا ميهامبو

الألمانية ميهامبو بطلة العالم في الوثب العالي تقدم دروسا تدريبية لأطفال المدارس عبر حسابها على شبكة «يوتيوب» للفيديوهات في ظل غلق المدارس والمرافق الرياضية وأماكن لعب الأطفال في ألمانيا.

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خافي مارتينيز

لاعب الوسط الإسباني لبايرن ميونخ الألماني، استغل فترة تفرغه وقدم يد المساعدة لعمال الصليب الأحمر على مشارف ميونخ، والذين يساعدون كبار السن أو الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم لأسباب صحية على شراء احتياجاتهم من الأسواق.

وتلقى مارتينيز الرد سريعا من الصليب الأحمر برسالة جاء فيها «نود أن نشكر بشكل خاص خافي مارتينيز على مساندته خلال جولتنا التسوقية، كان الأمر ممتعا».

توم برادي

رحل عن صفوف نيو إنجلاند باتريوتس بعد عقدين قضاهما مع الفريق المنافس بدوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين، لكن ذلك لم يمنعه من مشاهدة تسجيلات لنجاحاته السابقة مع الفريق، إذ شاهد الأحد الماضي مباراته التاريخية التي نجح خلالها في قيادة باتريوتس لتحويل تأخره بفارق 25 نقطة إلى فوز مثير 34-28 على أتلانتا فالكونز.

مارتينا هينجيز

نجمة التنس السويسرية السابقة التي أحرزت 5 ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لفئة الفردي و9 ألقاب لفئة الزوجي، توقفت عن ركوب الخيل في الوقت الحالي وقالت «الأطباء ليسوا في حاجة إلى التعامل مع أشخاص سقطوا من فوق حصان».

ماركو هويجر

لاعب وسط كولن الألماني بجانب سعيه للحفاظ على لياقته البدنية من خلال التدريبات التي يجريها في منزله، فإنه أيضا عاد للتعليم، فقد أخبر صحيفة بيلد أنه حصل على شهادة جامعية في تحليل اللعبة واكتشاف اللاعبين، كما بدأ يتعلم اللغة الإسبانية بجانب الاهتمام بحديقة منزله.