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قائد الاتحاد في طريقه للدوري الهولندي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

أكدت صحيفة المنتخب الرياضية المغربية انتهاء علاقة قائد الفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد، المحترف المغربي كريم الأحمدي بناديه، ورحيله عنه عائدا إلى الدوري الهولندي مجددا، مبينة أن الأحمدي (33 عاما) قريب من نادي تفينتي أنشخيدة الهولندي ليلعب معه آخر مبارياته بقميص فريقه القديم الذي احترف فيه منذ 2004 ولمدة 4 مواسم قبل الانتقال إلى فينورد.

وسبق للأحمدي اللعب لأندية تفينتي وفينورد بهولندا وأستون فيلا بإنجلترا، كما شارك مع منتخب أسود الأطلس في مونديال الناشئين 2005 والكبار بروسيا 2018.

وانقضت أربعة أشهر من فترة الأشهر الستة الحرة الأخيرة من عقد اللاعب مع الاتحاد دون أي تحرك إيجابي يظهر نية إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي لتجديد عقده فترة أخرى رغم حالة الرضا عنه قبل حضور المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي وتوليه زمام الأمور.

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وكان الأحمدي وقع عقدا احترافيا مع نادي الاتحاد في أواخر يوليو 2017 في صفقة انتقال حر خلال فترة رئاسة نواف المقيرن لمجلس الإدارة، قادما من الدوري الهولندي وتحديدا من نادي فينورد.

وشهدت الأيام الماضية تأكيد دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع قائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري حسام عاشور بديلا للمغربي كريم الأحمدي، إلا أن المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، نفى المعلومة في حينها، مؤكدا أن ناديه لم يطلب ضم عاشور ولم تتم متابعة اللاعب من قبل الجهاز الفني.

من جهة أخرى، أكمل حارس مرمى الفريق الأول فواز القرني برنامجه العلاجي والتأهيلي وبدأ تنفيذ برنامج تدريبي خاص في منزله بمتابعة من مدرب الحراس علاء رواس.

وكان اللاعب تعرض إلى إصابة أبعدته عن التدريبات فترة زادت عن شهر قبيل توقف الأنشطة الرياضية، وخضع حينها إلى عدد من الجلسات العلاجية ليستغل أخيرا فترة التوقف الحالية لاستعادة جاهزيته مجددا ومركزه الذي احتله البرازيلي مارسيلو غروهي.