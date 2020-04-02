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بواتينج: زيارة ابني المريض أهم من العقوبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ميونخ

دافع مدافع بايرن ميونخ الألماني جيروم بواتينج عن قيامه برحلة خلال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا لزيارة ابنه المريض، وهي رحلة كلفته غرامة من قبل ناديه.

وقال بواتينج «أتقبل أي عقوبة في العالم، إذا كانت مبررة، وأعلم بكل تأكيد أن عدم إبلاغ النادي بشأن رحلتي يعد شيئا خاطئا، ولكن في هذه اللحظة لم أفكر سوى في نجلي، لم يكن بصحة جيدة».

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وأضاف «إذا استعان بي ابني بالطبع سأذهب من أجله مهما كان، سأتقبل أي عقاب، في النهاية هو نجلي».

وفرض بايرن غرامة مالية بحق بواتينج (31 عاما)، لمغادرة منطقة منزله رغم القيود المفروضة على التنقل من قبل ولاية بافاريا بسبب وباء كورونا.

وذكر النادي في بيان «من خلال السفر بعيدا عن منزله، تصرف بواتينج عكس تعليمات النادي، تنظم هذه الإرشادات سلوك لاعبي بايرن في الموقف الحالي وفقا لإرشادات حكومة بافاريا وتوصيات السلطات الصحية بتقييد الخروج».

وسيتبرع النادي بمبلغ العقوبة لمستشفيات ميونخ.