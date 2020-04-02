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والد مدرب الهلال يحذر الرياضيين من الجنون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

حذر المدرب الروماني، ميرسيا لوشيسكو، من إصابة البعض بالجنون نتيجة الحجر المنزلي وطول المكوث فيه على خلفية تفشي وباء كورونا.

وقال والد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رازفان لوشيسكو في تصريحات صحفية نقلتها tanea اليونانية، «علينا جميعا زيارة الطبيب النفسي بعد نهاية أزمة كورونا. الرياضيون ليسوا معتادين على البقاء في المنازل، وكذلك بعض الناس. نحن بحاجة إلى البقاء على اتصال مع الجميع، والاهتمام بالنظام الغذائي والبدني للاعبين ومتابعتهم عن قرب خلال هذه الفترة».

وعن فكرة تخفيض رواتب وعقود اللاعبين المحترفين جراء حالة الكساد الرياضي الحالي بسبب فيروس كورونا، أجاب»على اللاعبين قبول ذلك، وإذا كانوا بالفعل يحبون لعبتهم وأنديتهم فعليهم أن يفعلوا شيئا من أجل إنقاذها».

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من جانبه أشاد المدير الفني لفريق الهلال، رازفان لوشيسكو، بالجهود المميزة والحكيمة من قبل القيادة السعودية في التصدي لجائحة كورونا، والتي وصفها بالمثالية.

وعن برنامجه اليومي الذي يقضيه في منزله خلال فترة الحجر المنزلي التي يمر بها كل قاطني السعودية قال لقناة «ديجي سبورت» الرومانية «هناك وقت للرياضة التي أمارسها بمشاركة زوجتي، وهناك وقت للقراءة والاطلاع».

وأضاف «كنت بحاجة إلى إجازة أزور من خلالها مناطق عدة، تبدأ تحديدا من مدينة سالونيك اليونانية، لكن الأزمة التي يواجهها العالم مع فيروس كورونا جعلتني أتخيل أنني الآن في إجازة بحكم التعليمات المشددة بالبقاء في المنازل لمحاربة الفيروس».

وبين رازفان لوشيسكو في حديثه للقناة الرومانية أن الكل مشتاق إلى عودة الحياة للرياضة بصفة عامة، ولكرة القدم بصفة خاصة، من باب الترفيه والتقليل من الخسائر المادية، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر ذلك بلهفة وشوق، وقال»كل ما طالت الأزمة ستخسر الأندية الكثير من الأموال، وسيكون الأمر كارثيا، حيث سيكون من الصعب عليها الوفاء بالتزاماتها المتفرعة الكثيرة نحو اللاعبين والشركات والأجهزة الفنية والرعاة، وغير ذلك».