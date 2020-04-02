شكرا لقرائتكم خبر عن حارس يد الزمالك يتحدى حظر كورونا بمشاهدة الأفلام و المباريات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد على حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الزمالك و منتخب مصر عن يومياته فى حظر الوقاية من فيروس كورونا و تعليق النشاط .

و قال حارس مرمى يد الزمالك أنه يتدرب جيم فى المنزل و يشاهد الأفلام و المباريات القديمة من أجل التغلب على ملل الحظر، وأنه يحاول الجرى أيضا من أجل الحفاظ على اللياقة البندية .

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وبعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.