شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بروين» يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بإلغاء بطولة البريميرليج لهذا الموسم بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وأوضح اللاعب، في حوار مع صحيفة HLN البلجيكية: «ليس لدي أي فكرة متى سنلعب مجددًا، لم نلعب منذ ستة أسابيع، وعادة ستحتاج إعداد لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع. إذا بدأنا في اللعب مجددًا مباشرة فالجميع سيتعرض للإصابة بعد عدد قليل من المباريات».

وأضاف «دي بروين»: «أعرف أن هناك الكثير من الأموال منخرطة في هذا الأمر، ولكن أعتقد أن الانتظار طويلًا لاتخاذ قرار يمكنه أن يتسبب في مشكلات الموسم القادم، لن تكون هناك عطلة صيفية طويلة ويمكنك فقط أن تؤجل كل شئ».

وتابع نجم السيتيزنز: «سأشعر بالحزن إذا ألغي الموسم الحالي بعد سنة جيدة كهذه ولكن إذا كان هذا سيعني تجنب المشكلات في الموسم القادم فيجب أن يتم اتخاذ القرار».