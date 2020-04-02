شكرا لقرائتكم خبر عن «تيفيز»: اللاعبون يمكنهم العيش سنة بدون راتب.. وعلينا مساعدة الآخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، لاعب بوكا جونيورز، أن لاعبي كرة القدم يمكنهم العيش لمدة تمتد من 6 أشهر وحتى عام كامل دون راتب.

Advertisements

وقال اللاعب، في حوار لقناة «أمريكا تي في» الأرجنتينية: «يمكن للاعب كرة القدم العيش ستة أشهر أو عام بدون الحصول على راتب، نحن لسنا في نفس المعاناة التي يعيشها هؤلاء الذين يعيشون مع أطفالهم يوميًا وعليهم أن يغادروا منازلهم في السادسة صباحًا والعودة في السابعة مساءً لإطعام عائلتهم، نحن لسنا مثالًا في هذه الحالة».

وأضاف: «علينا أن نكون متواجدين للمساعدة، من السهل على أن أتحدث من المنزل وأنا أعلم أن لدي طعام لأولادي، ولكن الناس اليائسة الذين لا يمكنهم الحركة ولا يمكنهم مغادرة مزلهم، هؤلاء يجب القلق عليهم».

وشدد اللاعب على أن الأندية يجب عليها أن تبذل قصارى جهدها لتساعد مجتمعاتها، «يجب على الأندية أن تتدخل، بدلًا من الذهاب للتدريب في الصباح عليهم أن يطلبوا منك أن تفعل شيئًا من أجل الناس، يمكنك أن تصنع فيديوهات مثلي من غرفة معيشتك، ولكن المثال الأعظم سيكون أن تخرج وتساعد».