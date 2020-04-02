شكرا لقرائتكم الأهلي يعلق التعاقد مع محترف السلة الأمريكي أليكس يونج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولي النادي الأهلي، تعليق التعاقد مع محترف الفريق الأول لكرة السلة الأمريكي أليكس يونج، بناءً علي طلب اللاعب من أجل السفر إلي بلاده للبقاء مع أسرته خلال أزمة انتشار فيروس كورونا .

ورأى اليكس يونج أن النادى الأهلى يتحمل راتبه دون الاستفادة منه في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد وهو من ضمن الأسباب التي دفعته لاقتراح هذا الأمر.

ومن المنتظر، أن يعود يونج إلى مصر والانضمام إلى الأهلي من جديد عندما يتم إعلان استئناف موسم كرة السلة بمصر، بعدما انضم اللاعب للأهلي مطلع الموسم الجاري، حيث ساهم مع الفريق قبل توقف النشاط في بلوغ نهائي بطولة دوري السوبر لمواجهة الاتحاد السكندري على لقب المسابقة وفي مسابقة كأس مصر، تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي بعد إقصاء الزمالك من دور الـ16.

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ومن المقرر أن يغادر محترف الأهلي أليكس يونج القاهرة صباح غداً الجمعة متجهًا إلى أمريكا ليعود إلى عائلته وتعاقد الاهلى مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق بعد فسخ التعاقد مع تود اوبرين الذى تعاقد معه الفريق الموسم الماضى.

ووقع يونج على عقد يستمر لمدة موسم واحد مع القلعة الحمراء، والذى جاء التعاقد معه بناء على رغبة أشرف توفيق المدير الفنى للفريق، كان اتحاد كرة السلة قرر فتح باب القيد الشتوي أمام الأندية لقيد اللاعبين واللاعبات بدءًا من 1 يناير المقبل، وحتى 31 من نفس الشهر ، وتم الإعلان عن رسوم القيد والتي تبلغ 4000 جنيه عن كل لاعب ولاعبة فى بطولة الدورى الممتاز، و1600 جنيه مقابل القيد فى دورى الدرجة الأولى .

وفيما يخص الدورى الممتاز "ب" فتبلغ رسوم القيد 2400 عن كل لاعب أو لاعبة، وعلى مستوى الناشئين حتى 14 سنة فتكون الرسوم 1200 جنيه فقط، بدأ اتحاد كرة السلة التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى للمنتخب الوطنى ، لبحث تأجيل بعض مباريات دورى السوبر فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى التصفيات الأفريقية التى تقام فبراير المقبل، وتولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته عقب الإخفاق فى بطولة الافروكان التى أقيمت بمالى يوليو الماضى، ومن المقرر أن يعقد اتحاد كرة السلة مؤتمرا صحفيا السبت المقبل تقديم الجهاز الفنى الجديد للإعلام ، ويتولى الجهاز الفنى المهمة ووضع الخطة استعدادا للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية التى تقام فبراير المقبل .