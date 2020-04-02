شكرا لقرائتكم إنفانتينو: قلبي يتمزق بسبب إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أن قلبه ممزق بسبب المعاناة التي تعيشها إيطاليا حاليا بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.

قال إنفانتينو في تصريحات نشرها موقع "فوبتول إيطاليا": "قلبي الإيطالي ممزق بسبب صور المعاناة الرهيبة التي تصف المشهد هناك"، مضيفا "في هذه الفترة يجب أن نفكر جيدًا كمسئولين في كرة القدم بتقديم الإغاثة لكل من يعانون بسبب فيروس كورونا..علينا اتباع جميع القواعد اللازمة.".

أضاف رئيس الفيفا أن "وقت كرة القدم سيعود وعندما يعود سنحتفل بالتعاقفى من هذا الكابوس معا".

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وكان جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، دعا مؤخرا أسرة كرة القدم حول العالم لإظهار التضامن والوحدة فى مكافحة فيروس كورونا بعدما شارك أمس فى ندوة بمقر منظمة الصحة العالمية فى جنيف بعد إطلاق حملة التوعية الأخيرة بين منظمة الصحة العالمية والفيفا التى تقودها مجموعة من مشاهير كرة القدم.

قال إنفانتينو فى بيان عبر موقع الفيفا: "هذه أيام صعبة، ولدينا خصم كبير، وهو الفيروس ويجب أن تظهر أسرة كرة القدم التضامن والوحدة. وعلينا أن نثبت أننا نعمل معًا وأننا فريق واحد".

وشدد رئيس فيفا على أنه للمرة الأولى، يحتاج العالم إلى التوقف من أجل الصحة التى تأتى أولاً. وقال: "هذه مشكلة عالمية وتتطلب حلولا عالمية أيضًا، مثلما تتطلب المواقف الاستثنائية إجراءات استثنائية".

وتابع: "علينا أن نضم الجميع إلى نفس الجانب ونعمل معا لمحاربة الفيروس وهذه هى الأولوية الأولى، ويجب على الجميع أن يدركوا أن هذا الأمر خطير، وتأتى كرة القدم فى المرتبة الثانية. أولا علينا أن نفوز بهذه المباراة ضد كورونا ثم سنتعامل مع أزمات كرة القدم ".