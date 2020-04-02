شكرا لقرائتكم زاهر: الاهلي كان يرغب في التجديد لـ فتحي وقيادة النادي تبحث عن سد لثغرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق، أن النادي الأهلي كان يمتلك رغبة قوية في التجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، مشيراً إلي أن مسئولي القلعة الحمراء يبحثون عن بديل للاعب خلال الفترة المقبلة .

وقال سيف زاهر في تصريحات إذاعية: "أحمد فتحي وجد مصلحته مع نادي آخر، خاصة أنه لم يكن يشارك بشكل أساسي مع الاهلب وهو يرغب في التواجد مع المنتخب الوطني".

وأشار عضو اتحاد الكرة السابق، إلي أن الأهلي يعمل علي حسم صفقة قوية بعد رحيل أحمد فتحي ، مؤكداً أن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي هو الأقرب للانضمام لصفوف الفريق الاحمر .

Advertisements

وأضاف سيف زاهر ،أن النادي الأهلي دخل أيضاً في مفاوضات جدية مع رجب بكار لاعب بيراميدز من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة .

أسدل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الستار على مسيرته الكروية مع ناديه بعد فترة استمرت أكثر من 12 سنوات، بعدما أعلن ظهر اليوم انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى الأحمر.

كانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محمود الخطيب وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف قد عقدت ثلاث جلسات مع أحمد فتحى، اثنتين مع نادر شوقى وكيل أعماله السابق الذى قام بفسخ تعاقده مع اللاعب اليوم، وواحدة مع اللاعب نفسه أول أمس الذىطلب وقتها مهلة 48 ساعة للتفكير ليعلن اليوم انتهاء مشواره مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالى.ش