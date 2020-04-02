شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض الاستسلام في التفاوض مع أحمد حجازي لضمه في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مسئولو النادي الأهلي الاستسلام في ملف التفاوض مع أحمد حجازي مدافع نادى ويست بروميتش الإنجليزي، من أجل الحصول على خدماته بداية الموسم الكروي المقبل، بناء على طلبات فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ولجنة التخطيط بالنادي.

ورغم اعلان أحمد حجازي عدم نيته في العودة لمصر بالوقت الحالي وأن الأهلي ستكون وجهته حال العودة من جديد، إلا أن الإدارة الحمراء ترى أن الفرصة مواتية لضم المدافع الدولي في الوقت الحالي، خاصة وأن موقف ناديه من الصعود لدوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد غير واضح المعالم.

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وجاءت مفاوضات الأهلي الجديدة مع المدافع الدولي أحمد حجازي، بناء على طلبات المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي أبدى رغباته في التعاقد مع حجازي من أجل دعم دفاعات الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ويُقدم مسؤولو النادي الأهلي راتب مُغريًا لحجازي من أجل الحصول على موافقته في العودة للقلعة الحمراء من جديد في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يشهد الفترة المقبلة مراحل متقدمة مع اللاعب للحصول على توقيعه وإنهاء الصفقة، وإن كان الاتجاه الأقرب هو تأجيل الصفقة للموسم بعد القادم بناءاً على رغبة اللاعب.