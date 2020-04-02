خطة استثنائية لاستئناف الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الايطالي، أن هناك خطة استثنائية لاستئناف موسم الدوري اعتبارًا من مايو.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة آلاف الأشخاص.

ونتيجة لتفشي وباء كورونا، فقد قرر الاتحاد الايطالي تعليق كافة الأنشطة والمجالات الرياضية حتى إشعار آخر.

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وقال وزير الرياضة: "ستكون هناك خطة استثنائية لاستئناف الرياضة من مايو".

وأضاف: "هذا هو الوقت الذي نأمل فيه أن تكون إيطاليا خارج حالة الطوارئ ومن ثم بدء التفكير في المستقبل".

وتابع: "أمامنا 10 أيام مهمة ومعقدة، نحتاج حاجة للتضحية الإضافية لحماية لاعبينا ولهذا السبب منعنا التدريبات".

جدير بالذكر أن جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الايطالي، أعلن أمس الأربعاء أن الأولوية لاستكمال الموسم، وقد يستأنف اللعب مجددًا في العشرين من مايو المقبل أو أوائل يونيو.