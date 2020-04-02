مصطفى شوبير يوجه رسالة إلى أحمد فتحي

وجه مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي رسالة إلى أحمد فتحي، نجم الفريق بعد أن أصبح رحيله عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم أمرا واقعًا.
وكان الأهلي أعلن أمس الاربعاء عن رحيل الظهير الأيمن أحمد فتحي بنهاية الموسم، بعد أن فشلت مفاوضات التجديد بين الطرفين، وتنتهي مسيرة اللاعب داخل جدران القلعة الحمراء.
وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام" بنشر صورة لأحمد فتحي معلقًا " كان ليا الشرف إني اتمرنت مع تاريخ كبير مثلك، واحد من أجدع الناس اللي الواحد شافهم واتعامل معاهم".
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