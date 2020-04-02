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مدافع إنتر ميلان يصدم برشلونة ومانشستر سيتي

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وجه أليساندرو باستوني مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي صدمة قوية للأندية الراغبة في التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل وعلى رأسها الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد باستوني في منشور أطلقها

عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي "أقول ذلك دائمًا، إنه حلم أصبح حقيقة أن أرتدي قميص إنتر ميلان".

وأضاف اللاعب: "لقد تعاونت مع

جميع زملائي، وزميلي الحالي في الغرفة هو ميلان سكرينيار، إنتر هو منزلي".

وكانت إدارة إنتر ميلان قد أعلنت موقفها من قبل بشأن رحيل اللاعب حيث أكدت عدم وجود نيه في التخلي عن خدماته بالوقت الحالي حيث يشكل اللاعب أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.

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