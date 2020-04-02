مبروك: قطاع الناشئين بإمكانه تعويض أحمد فتحي

أكد فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن هناك لاعبين يستحقون التواجد في الفريق الأول في الفترة المقبلة، لشغل مركز الظهير الأيمن خلفًا لأحمد فتحي.
وكان الأهلي أعلن أمس الأربعاء عن رحيل الظهير الأيمن أحمد فتحي بنهاية الموسم، بعدأن فشلت مفاوضات التجديد بين الطرفين، وتنتهي مسيرة اللاعب داخل جدران القلعة الحمراء.
وقال مبروك في تصريحات إذاعية "قطاع الناشئين بالأهلي يملك العديد من المواهب المميزة، وقد ظهر من القطاع عددمن العناصر المميزة مثل رمضان صبحي، كريم نيدفيد، ومحمود تريزيجيه وغيرهم".
وأردف "هناك لاعبان في قطاع الناشئين، يلعبون في مركز الظهير الأيمن، ويستحقوا التواجد في الفريق الأول، لخلافة أحمد فتحي".
وواصل "لن أكشف عن أسماء اللاعبين ولكني سأقدم ملف إلى محسن صالح رئيس لجنة التخطيط لعرضه على المدير الفني للأهلي رينيه فايلر".
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