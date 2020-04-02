خطوة واحدة تفصل مانشستر يونايتد عن ضم كافاني

أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت التقارير أن اللاعب الأوروجوياني الدولي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي العاصمة

الفرنسية بعد خروجه بشكل كبير من حسابات المدير الفني للفريق بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن انتقال كافاني إلى المانيو قد يكون في صفقة حرة لن تكلف

النادي الإنجليزي أي أموال حيث سينتهي عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو المقبل بنهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن إدارة النادي الفرنسي لن تسعى لتجديد عقد اللاعب في الفترة الحالية وسيكون متاحًا للانتقال إلى أي نادي وستكون وجهه المقبل بين اليونايتد أو بوكا جونيورز الذي يسعى للتعاقد معه منذ فترة.