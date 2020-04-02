أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأكدت التقارير أن اللاعب الأوروجوياني الدولي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي العاصمةالفرنسية بعد خروجه بشكل كبير من حسابات المدير الفني للفريق بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.
وأشارت التقارير إلى أن انتقال كافاني إلى المانيو قد يكون في صفقة حرة لن تكلفالنادي الإنجليزي أي أموال حيث سينتهي عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو المقبل بنهاية الموسم الجاري.
ويبدو أن إدارة النادي الفرنسي لن تسعى لتجديد عقد اللاعب في الفترة الحالية وسيكون متاحًا للانتقال إلى أي نادي وستكون وجهه المقبل بين اليونايتد أو بوكا جونيورز الذي يسعى للتعاقد معه منذ فترة.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل مانشستر يونايتد عن ضم كافاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.