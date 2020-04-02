عبدالله مادو لاعب النصر السعودي يخضع لجراحة ناجحة

خضع عبد الله مادو مدافع فريق النصر السعودي لجراحة ناجحة في ركبة القدم.

وقال النادي السعودي عبر صفحته الرسمية على تويتر، أن اللاعب خضع لجراحة تنظيف الركبة بنجاح على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص الفترة المقبلة قبل استكمال منافسات الكرة

وعاني اللاعب السعودي الفترة الماضية من مشاكل مزمنة في الركبة، وخضع فترة طويلة للعلاج الطبيعي الذي لم يفيد قبل ان يتقرر اللجوء للجراحة.

اللاعب خضع لجراحة تنظيف الركبة بنجاح على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص الفترة المقبلة قبل استكمال منافسات الكرة السعودية وعاني اللاعب السعودي الفترة الماضية من مشاكل مزمنة في الركبة، وخضع فترة طويلة للعلاج الطبيعي الذي لم يفيد قبل ان يتقرر اللجوء للجراحة.

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