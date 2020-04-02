أندية إنجليزية تدخل في سباق ضم مارتينيز

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة بصدد الدخول في صراع مع ثنائي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي، للظفر بخدمات لاوتارو مارتينيز نجم أنتر ميلان الإيطالي.
وقالت صحيفة سبورت الإسبانية أن كلا منتشيلسي ومانشستر سيتي، حريصين على التعاقد مع مارتينيز، ولا يمانع عملاقا الدوري الإنجليزي في دفع الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني للظفر بخدماته.
وأشارت أن برشلونة لا يريد دفع الشرط الجزائي، وهو ما قد يتسبب في تحويل الصفقة نحو إنجلترا.
يذكر أن برشلونة يضع مارتينيز ضمن أهم أولوياته في فترة الانتقالات المقبلة، نظرا لحاجته لتدعيم خط الهجوم بلاعب شاب ليخلف المهاجم لويس سواريز.
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