كورونا يأجل انضمام نجم أتالانتا للمنتخب الألماني

قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، أنه كان يرغب بضم مدافع جديد لصفوف المنتخب خلال معسكر شهر مارس، وهو روبن جوسينس مدافع فريق أتالانتا الإيطالي، المتألق مع فريقه هذا الموسم، قبل ان يتم إلغاءها، وتأجيل بطولة يورو 2020 للعام المقبل، بسبب فيروس كورونا، المنتشر سريعًا حول بلاد العالم.

وساهم روبن جوسينس الذي يعتبر أحد ركائز الفريق الإيطالي، في وصول أتالانتا لدور ربع النهائي، والوصول إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو.

وصرح لوف في تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية، أن الجهاز الفني للمنتخب قرر استدعاء جوسينس بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع فريقه، بعد متابعة طويلة له.

وأضاف لوف:" جوسينس مازال في حسابتنا، وسينضم إلينا في أقرب فرصة، بعد عودة النشاط الكروي، هو لاعب مميز، وحركي، لديه العديد من المميزات، حيث أنه متعدد المراكز، وتستطيع وضعه في أكثر من مكان في الملعب، ولديه حماس وعزيمة رائعة ومذهلة".

سجل جوسينس 7 أهداف حتى الأن مع فريقه بالدوري الإيطالي، وصناعة 5 أخرين، أي ساهم بـ12 هدف.

