الأولمبية التونسية تجدد دعمها الرياضي والمادي للاعبيها

جددت اللجنة الأوليمبية التونسية، دعمها الرياضي والمادي الموجه للاعبيها من الأبطال في مختلف الرياضات بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل.

وأصدرت اللجنة التونسية بياناً رسمياً اليوم الخميس أكدت فيه استمرارها في دعم لاعبيها والاتحادات

كما أكدت اللجنة أن برنامج "الفريق الأولمبي" سيشهد دعماً كبيراً بإضافة عدد من اللاعبين الجدد لتأهيلهم والاستفادة منهم في المشاركات الأولمبية.

كان منظمو دورة الألعاب الأولمبية قد استقروا على انطلاقها في الفترة مابين 23 يوليو حتى 8 أغسطس من العام المقبل. في دعم لاعبيها والاتحادات الرياضية وتمويل كافة المعسكرات التحضيرية المقبلة مع تمديد صرف المنح المخصصة لدعم الأبطال من الفرق الأولمبية دون تحديد فترة لمنعها الفترة الحالية.كما أكدت اللجنة أن برنامج "الفريق الأولمبي" سيشهد دعماً كبيراً بإضافة عدد من اللاعبين الجدد لتأهيلهم والاستفادة منهم في المشاركات الأولمبية.كان منظمو دورة الألعاب الأولمبية قد استقروا على انطلاقها في الفترة مابين 23 يوليو حتى 8 أغسطس من العام المقبل.

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