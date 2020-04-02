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شاكيري على أعتاب الرحيل عن ليفربول

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن السويسري شيردان شاكيري نجم الإنجليزي، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقالت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية

أن ليفربول سيخفض سعر شاكيري، من أجل سهولة الحصول على عرض جيد لبيعه، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات.

وانتقل شاكيري من ستوك سيتي إلى ليفربول في صيف 2018، ولم يتمكن من التواجد بشكل أساسي في تشكيل الريدز في ظل الإعتماد الكامل من يورجن كلوب على كل من محمد صلاح وساديو ماني.

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