مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام ويفاوض هالاند من جديد

رفض مسؤولي “مانشستر يونايتد” الاستسلام بشأن التعاقد مع “إيرلينج هالاند“، وقررا فتح باب المفاوضات من جديد مع المهاجم النرويجي.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى “بوروسيا دورتموند” قادمًا من صفوف “ريد بول سالزبورج” النمساوي في الميركاتو الشتوي الماضي مقابل 20 مليون يورو، ويمتلك النادي الألماني سجلاً حافلاً في تنمية المواهب الشابة، وهو ما لعب دورًا كبيرًا في اتخاذ اللاعب قرار الإنضمام إلى اسود الفيستفاليا، ورفض باقي العروض وكان من ضمنها عرض مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد يفاوض هالاند

وعلى الرغم من تجاهله عرض اليونايتد في يناير، إلا ان الفريق مازال يراقب “إيرلينج هالاند”، الذي يمتلك شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو في عقده مع الفريق الأصفر.

وتسعى إدارة اليونايتد إلى إستغلال علاقة “أولي جونار سولشاير” المدير الفني للفريق الإنجليزي مع مواطنه هالاند، من أجل إقناعه بالموافقة على الإنضمام إلى أولد ترافورد، في ظل استعداد النادي بدفع قيمة الشرط الجزائي.

ويحظى “سولشاير” بعلاقة وطيدة مع إيرلينج هالاند، حيث منحه أول فرصة للظهور كلاعب محترف، عندما كان على رأس القيادة الفنية لفريق “مولده” النرويجي.

Advertisements

وذكرت قناة “ESPN” في تقرير أعده المراسل روب داوسون، أن مانشستر يونايتد لم يحرق الجسور مشيرًا بذلك إلى ان هناك بعض المناقشات حول احتمال ذهابه إلى أولد ترافورد في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وذكر “داوسون” في تقريره، “في بعض الأحيان، عندما يهتم فريق ما بالتعاقد مع لاعب، ويقرر اللاعب الإنضمام إلى فريق آخر، تنتهي الأمور، ولكن مانشستر يونايتد لم يفعل ذلك، بل إدارة الفريق إزدادت اصرارًا على ضم المهاجم الدولي النرويجي في الفترة القادمة”.

وأضاف “اذا فشلت المفاوضات مع هالاند، سوف تتجه الإدارة نحو الخطة البديلة، وهي التعاقد مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام، كما يبحث الفريق في الوقت الحالي عن لاعب خط وسط من أجل ضمه لتعويض رحيل بول بوجبا المتوقع”.

وكشفت صحيفة “ديلي ستار سبورت” أن اليونايتد حريص على التوقيع مع لاعب خط الوسط “جود بيلينجهام” الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، ورصدت إدارة الفريق 30 مليون جنيه استرليني من أجل إقناع “برمنجهام” بالتخلي عن خدماته.