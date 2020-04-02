يلعب النجم المغربي “حكيم زياش” في مركز الوسط المهاجم مع نادي أياكس أمستردام الهولندي منذ عام 2016 الى 2019، ويشتهر بالإنهاء والمراوغة والسرعة، كما يعرف بقدرته التكتيكية وتميزه بالركلات الثابتة، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف حكيم زياش مع أياكس.

وصلت عدد مشاركات حكيم زياش مع أياكس فى الدوري الهولندي الى 89 مباراة، سجل خلالها 32 هدفاً، واستطاع ان يتُوج مع الفريق بلقب الدوري موسم 2018-19، وفى نفس العام فاز ايضا بكأس السوبر الهولندي، وكأس هولندا، وكان أول هدف لزياش في الدوري بأول موسم له مع النادي في مباراة الفوز 2–3 على اوتريخت موسم.

سجل زياش 7 أهداف مع أياكس فى 34 مباراة بمنافسات أوروبا خلال 3 مواسم، وسجل في مباراة الفوز 2–0 على شتورم جراتس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، في 22 أغسطس 2018، سجل في مباراة الفوز 3–1 على دينامو كييف في الجولة الفاصلة من دوري أبطال أوروبا.

وفاز حكيم بجائزة لاعب العام مع اياكس موسمين متتالين 2017–18، 2018–19، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي والحذاء الذهبي 2018.

في 13 فبراير 2019، سجل أول هدف له في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدف التعادل في في مباراة الخسارة 1–2 أمام ريال مدريد في دور ال 16، وسجل مرة أخرى في مباراة الفوز 4–1 على ريال مدريد في مباراة الإياب، والتي شهدت خروج أصحاب اللقب في أخر 3 مواسم وصعد أياكس إلى الدور ربع النهائي، حيث اقصوا يوفنتوس ليصلوا إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

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في 30 أبريل 2019، صنع زياش الهدف الوحيد في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، كما سجل الهدف الثاني لأياكس في مباراة الإياب لنصف النهائي، لكنهم اقصوا من البطولة بعد التعادل بمجموع المباراتين 3–3 بسبب قانون أهداف خارج الديار.

كان زياش قد انتقل الى أياكس أمستردام لمدة 4 مواسم ونصف بقيمة مالية وصلت إلى 11 مليون يورو، قادماً من نادي تفينتي الهولندي.

فيديو جميع أهداف حكيم زياش مع أياكس

أفضل 10 أهداف لحكيم زياش مع أياكس..