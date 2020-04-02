شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يدعم «ماتويدى» بتمديد عقده عامًا إضافيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أن نادى يوفنتوس الإيطالى أبدى دعمه الكامل للفرنسى بليز ماتويدى، نجم السيدة العجوز، والمُصاب بفيروس كورونا المستجد، ويخضع الفرنسى حالياً للعزل الصحى لكن لم يتم شفاؤه بالشكل الكامل، وبناءً عليه تجدد الخميس حجره الصحى لمدة 15 يوماً إضافية.

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وقالت الصحيفة، إن إدارة يوفنتوس أعلنت دعمها للفرنسى ماتويدى من خلال تمديد عقده تلقائياً لعام إضافى حتى يونيو 2021، وقام يوفنتوس بتفعيل بند تجديد عقد النجم الفرنسى لمدة عام إضافى بعدما كان عقده سينتهى خلال الصيف المقبل.

وأصيب ماتويدى بفيروس كورونا ليكون ثالث اللاعبين المصابين بالفيروس بعد دانييلى روجانى وباولو ديبالا.

كان الدولى الفرنسى بليز ماتويدى قد انضم إلى يوفنتوس فى صيف عام 2017 قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون يورو.