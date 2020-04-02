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برشلونة يرفض رحيل آرثر ميلو فى الميركاتو الصيفى

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن نادى برشلونة لا يفكر فى التخلى عن خدمات لاعب الوسط البرازيلى آرثر ميلو، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم العديد من العروض التى وصلت إليه من أجل الحصول على خدماته.

قالت الصحيفة إن إدارة برشلونة تتمسك ببقاء لاعب الوسط البرازيلى الشاب آرثر ميلو مع الفريق، فى الموسم المقبل، ولا نية لديها لرحيله.

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أضافت الصحيفة أن مسؤولى البارسا أخبروا الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب البرازيلى بأنه ضمن حسابات الفريق فى الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن آرثر يخضع خلال الوقت الحالى لخطة نظامية، من أجل تحسين المستوى البدنى للاعب، خاصة بعد الإصابات العديدة التى عانى منها خلال الموسم الجارى.

كان برشلونة قد تعاقد مع آرثر ميلو، قادما من فريق جريميو البرازيلى، فى صيف عام 2018، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون يورو، بعقد لمدة 6 سنوات.

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