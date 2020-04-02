شكرا لقرائتكم خبر عن «أندية من الزمن الجميل.. ذهبت مع الريح»: السكة الحديد أقدم نادٍ فى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «أندية ذهبت مع الريح» هى سلسلة كتابات نستعرض خلالها بشكل يومى تاريخ أحد الأندية الكبرى فى الكرة المصرية التى صالت وجالت فى السابق قبل أن ينطفئ بريقها وتفقد لمعانها وتغيب من التواجد على الساحة الكروية على مدار السنوات الماضية وتطوى صفحات المنافسة مع الكبار، بعدما سطرت تاريخاً من ذهب فى بدايتها.

نادى السكة الحديد هو أقدم وأعرق أندية مصر بل والشرق الأوسط بأكمله، تأسس فى عام 1903، من خلال مجموعة من المهندسين الأجانب الذين كانوا يعملون بالورش «عنابر السكة الحديد» الموجود حالياً فى حى السبتية، واتخذوا حى شبرا بالقاهرة مقراً للنادى.

وسبق تأسيس نادى السكة الحديد العديد من أندية مصر الكبرى المنافسة على الألقاب حتى الوقت الراهن، مثل الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والإسماعيلى والمصرى البورسعيدى وغيرها من أندية مصر.

وتألق نادى السكة الحديد فى رياضتى كرة القدم والملاكمة، كما تم إنشاء ملعب السكة الحديد بالقاهرة، الذى يسع 25 ألف متفرج ليكون الملعب الرئيسى للنادى الذى تقام عليه مبارياته.

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ونال السكة الجديد شرف المشاركة فى أول موسم عبر تاريخ الدورى المصرى الممتاز من بين 11 نادياً شاركوا فى المسابقة بأول مواسمها فى عام 1948، وأنهى هذا الموسم محتلاً المركز الثامن، واستهل مبارياته التاريخة فى المسابقة بالتعادل أمام بور فؤاد بنتيجة 3-3، فى الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 1948، علماً بأنه أول تعادل فى تاريخ المسابقة المصرية العريقة.

4 ألقاب تاريخية تُوج بها نادى السكة الحديد

السكة الحديد فى عصره الذهبى

فريق نادى السكة الحديد يمتلك فى جعبته أربعة ألقاب تاريخية، فكان ثانى أندية مصر تتويجاً بدورى منطقة القاهرة فى موسم 1923-1924 قبل أن يكون أول نادى يحقق اللقب مرتين بعد الظفر به فى موسم 1925-1926 فى إنجاز تاريخى متفوقاً على الأهلى والزمالك.

فريق السكة الحديد استطاع التتويج بلقبين آخرين فى تاريخه، ولكنهما لقبين بمذاق خاص وطعم مختلف، كونهما جاءا على حساب الأهلى والزمالك، فعانق الفريق لقب السلطان حسين فى موسم 1923-1924 بعد الفوز العريض على الزمالك بثلاثية نظيفة فى نهائى المسابقة فى الرابع من إبريل لعام 1924، قبل أن يعود لمعانقة الكأس من جديد فى موسم 1925-1935 بعد فوز درامى على حساب الأهلى بنتيجة 4/3.

وحل السكة الحديد فى المركز الثالث من حيث قائمة الأندية المتوجة بكأس السلطان بعد الأهلى صاحب الـ 7 ألقاب والمصرى البورسعيدى الذى عانق البطولة 3 مرات، وبالتساوى مع الترسانة والزمالك، كذلك جاء ثالثاً على مستوى ألقاب دورى منطقة القاهرة خلف الأهلى والزمالك.

وشارك السكة الحديد فى بطولة الدورى الممتاز خلال 18 موسمًا، آخرها كان فى 1992-1993، وهو الموسم الذى شهد غياب الفريق عن دورى الأضواء والشهرة حتى الآن، وكانت أفضل إنجازاته فى موسمى 1951-1952 و1952-1953 باحتلال المركز الخامس.