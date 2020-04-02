شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم صنعوا تاريخًا لنادي السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجوم عديدة صالوا وجالوا بقميص السكة الحديد وصنعوا تاريخاً من ذهب لأنفسهم ولنادي السكة الحديد على مدار رحلته المميزة فى الكرة المصرية بالقرن الماضى، فى مقدمتهم أحمد منصور، الذى قاد دفاع منتخب مصر لفترات طويلة، كذلك نجوم الفريق فى فترة الستينات كمال عتمان وكرم أبو سريع وأنور إبراهيم وكابتن «نخلة»، كذلك مجدى كامل أحد نجوم الفريق فى الثمانينات والذى انضم بعد ذلك لصفوف المقاولون العرب والقزاز ومجدى إمام الشهير بـ«بطاطا»الذى لعب بصفوف الأهلى والإسماعيلى نظير تألقه فى السكة الحديد، كما يعتبر جمال عبدالحميد، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، وأحد أعضاء نادى المائة فى الدورى المصرى وحامل شارة قيادة منتخب الفراعنة فى مونديال 1990 بإيطاليا هو أشهر من درب الفريق خلال القرن الحالى، كذلك القائد التاريخى للأهلى أسامة عرابى، وخالد بيبو.

جمال عبدالحميد يضع روشتة عودة السكة الحديد للممتاز ويؤكد:«لو صعد مش هينزل تانى»

محمد بركات - صورة أرشيفية

وتواصل «المصرى اليوم» مع جمال عبدالحميد، أبرز من تولى تدريب نادى السكة الحديد فى الألفية الحالية، من أجل وضع حلول لعودة النادى لبريقه مثلما كان عليه فى الزمن الجميل.

وقال عبدالحميد: «السكة كان سيئ الحظ دائماً فى بلوغ الممتاز، خاصةً فى المواسم الأربعة الماضية، فكان يفصل صعوده هدف أو نقطة فقط».

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وأضاف: «السكة الحديد بلغ دورة الترقى فى 4 مواسم متتالية ولكن الحظ عانده بشدة، وأرى أن النادى عاد من الظلام وتحسنت نتائجه بشدة عما كان عليه الوضع خلال العقد الأخير».

خالد بيبو - صورة أرشيفية

وشدد جمال عبدالحميد على أن السكة الحديد إذا صعد للممتاز لن يهبط مرة أخرى، معللاً ذلك بالإمكاينات المتوفرة فى النادى من مجلس إدارة قوى ومحترم يعى مصلحة النادى واستاد خاص بالفريق وملاعب متوفرة للتدريب ولاعبين على أعلى مستوى فنى وبدنى، مشيراً إلى أن النادى هو من يتحمل جميع النفقات فى الوقت الحالى وليس هيئة السكة الحديد.

وواصل الهداف التاريخى للكرة المصرية تصريحاته: «السكة فريق دمه خفيف ومريح للأعصاب، يحبه الجميع وتلتف الجماهير حوله لمشاهدة مبارياته فى ملعبه بوسط القاهرة، فهو فريق له رونق خاص».

أسامة عرابي - صورة أرشيفية

وأكمل: «السكة فى حاجة إلى عدل من المنظومة الكروية فى مصر من أجل أن يستعيد هيبته ويعود لصولاته فى الممتاز، سواء من الحكام أو لجنة المسابقات، وأن يكون جدول المسابقة فى القسم الأول منتظماً وأن يراعى التحكيم ضميره فى بعض المناسبات».

وأتم حديثه مؤكداً أنه رغم توافر الإمكانيات إلا أن النادى يحتاج إلى بعض من الدعم المالى، خاصةً أنه يستقطب لاعبين كبارا لهم قيمتهم وحجمهم وسبق لهم اللعب بالممتاز.