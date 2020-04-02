شكرا لقرائتكم خبر عن الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها فى اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترك منظمو أولمبياد طوكيو 2020، الشعلة الأولمبية فى مقر بلدية فوكوشيما، حيث سيتم عرضها حتى نهاية الشهر المقبل، عقب تأجيل الأولمبياد للعام القادم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم تسليم الشعلة فى حفل هادئ، بقرية التدريب الوطنية فى فوكوشيما، التى كانت ستكون مركزا لانطلاق مسيرة الشعلة.

وسافر يوكيهيكو نونومورا فقط من اللجنة المنظمة للأولمبياد إلى فوكوشيما، فى الشمال، لحضور حفل تسليم الشعلة.

وقال نونومورا فى بداية الحفل: «هذا رمز للأمل للعالم أجمع، من أجل احتفال البشرية من خلال طوكيو 2020، عقب التغلب على فيروس كورونا الخطير».

وسلم الشعلة بعدها إلى ماكوتو نوجى من بلدية فوكوشيما، وقال نوجى: «أثق بشدة فى أن انتقال الشعلة الأولمبية، من قريبة التدريب الوطنية، العام المقبل، سيكون رسالة قوية على قدرتنا على تجاوز الصعاب».

Advertisements

وأردف: «إنها ترمز للأمل بعد التغلب على مرض فيروس كورونا، الذى نكافحه حاليا بواسطة الناس، ليس فقط من اليابان، لكن من جميع أنحاء العالم».

وستظل الشعلة معروضة فى القرية، حتى 30 أبريل الحالى، قبل انتقالها إلى طوكيو، حيث لم يقرر المنظمون بعد أين سيتم عرضها فى العاصمة اليابانية.

وسيقام الأولمبياد بعد تأجيله، بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.

وتم اختيار قرية التدريب الوطنية فى فوكوشيما، كنقطة انطلاق مسيرة الشعلة التى تستغرق 121 يوما.

وكان من المقرر أن تبدأ مسيرة الشعلة، فى 26 مارس الماضى، من القرية، لأنها كانت رمزا لإعادة إعمار اليابان، بعد زلزال وتسونامى 2011.

واستخدمت القرية كقاعدة لإطلاق جهود الإغاثة، بطول الساحل المنكوب، ولم تعد إلى سابق عهدها إلا قريبًا، كمركز لإعداد لاعبى كرة القدم الشبان فى اليابان.